Motoqueros y deliverys capturan a un sujeto y recuperan una motocicleta robada en Santa Cruz

En una acción conjunta, repartidores y grupos de motoqueros lograron la captura de un sujeto implicado en el robo de una motocicleta en la zona del Plan 4.000, en Santa Cruz. La víctima había denunciado la pérdida del motorizado hace tres días, luego de que los delincuentes lograran burlar los sistemas de seguridad del vehículo.

El "modus operandi"

Según el relato de la propietaria, Yanet Jaldi, el robo se produjo bajo la modalidad de abuso de confianza. La dueña alquiló la motocicleta a un hombre que se presentó junto a su esposa; sin embargo, tras tres días de uso, la pareja decidió no devolverla y desinstaló el sistema de GPS integrado para evitar ser rastreados.

"El martes en la noche se perdió la moto. Lo hemos buscado y no lo pillamos, hasta que encontramos a la expareja del joven que nos rentó y ella nos ayudó a buscarlo", explicó Jaldi, quien detalló que, al momento de la recuperación, la moto ya estaba desarmada, sin placa y sin el dispositivo de rastreo.

Movilización y captura

La captura del sospechoso fue posible gracias a la presión ejercida por el sector de deliverys. Roberto Leaños, representante de los motoqueros, informó que lograron retener a uno de los implicados, quien bajo presión terminó confesando el paradero del vehículo.

"Por culpa de estas personas todos quedamos mal y nos quedamos sin trabajo. Hay gente que se compra una mochila de delivery solo para venir a robarnos", lamentó Leaños. El dirigente señaló que en el hecho también habría participado una mujer que actuaba como cómplice, intentando interceder por el detenido al momento de la captura.

El antisocial fue trasladado hasta las dependencias de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE). Los trabajadores del sector aseguraron que realizarán el seguimiento correspondiente al caso para garantizar que los responsables sean procesados y aparezcan las piezas faltantes del motorizado.

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