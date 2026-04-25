Caen tres integrantes de una banda criminal colombiana en Cochabamba: Robaban y estafaban con oro falso

En un operativo de alto impacto liderado por efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la FELCC, se logró la aprehensión de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana. Los sujetos son señalados como parte de una banda criminal internacional dedicada al robo agravado y a la estafa mediante la venta de oro falso.

El Comandante Departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que el seguimiento a esta organización se intensificó tras una denuncia presentada el pasado 16 de marzo. En esa ocasión, un ciudadano identificado como Milton S. fue víctima de un atraco violento tras haber sido contactado previamente por uno de los delincuentes.

El "Modus Operandi": Engaño y violencia

Según las investigaciones, la banda utilizaba un método de contacto previo para ganarse la confianza de sus víctimas. Bajo la promesa de negocios con oro —que resultó ser falso—, citaban a las personas para posteriormente atracarlas.

"Le han atracado prácticamente la cantidad de 100 mil bolivianos", detalló el Comandante Basto, refiriéndose al caso que permitió dar con el paradero de los antisociales.

Importante secuestro de dinero

Al momento de la captura, los efectivos policiales hallaron en posesión de los aprehendidos una cantidad considerable de dinero en diferentes divisas, lo que refuerza la hipótesis de sus constantes actividades delictivas:

Bolivianos: 6.900 Bs.

Dólares: Diversos fajos que suman 14.120 dólares (distribuidos en montos de 3.900, 1.000, 5.220 y 4.000 entre los autores).

Pesos colombianos: 1.200 pesos.

Además del efectivo, se les incautaron piezas de oro falso, material que utilizaban como señuelo para atraer a potenciales víctimas antes de proceder al robo agravado.

Antecedentes en La Paz y coordinación nacional

La peligrosidad de esta banda no se limita a Cochabamba. El reporte policial indica que los tres sujetos cuentan con antecedentes por robos millonarios realizados en la ciudad de La Paz.

"Hemos coordinado con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz, donde ha habido otros robos importantes, para poder esclarecer este hecho", concluyó el jefe policial. Los aprehendidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, mientras se investiga si existen más víctimas de esta organización en otras regiones del país.

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