Sector privado destaca acercamiento entre Bolivia y Chile tras reunión

Autoridades diplomáticas de Bolivia y Chile, junto a representantes del sector empresarial, participaron de un encuentro desarrollado en instalaciones de la CAINCO, donde se abordaron temas vinculados al fortalecimiento del comercio bilateral y la integración logística entre ambos países.

Durante el encuentro, se analizaron aspectos relacionados con la agilización del comercio exterior y la consolidación de corredores logísticos bioceánicos. Asimismo, se destacó la posibilidad de ampliar la oferta exportable boliviana hacia el mercado chileno, incluyendo productos como la carne.

En ese contexto, el presidente de CAINCO, Jean Pierre Antelo, destacó la importancia del acercamiento entre ambos países y la articulación entre el sector público y privado.

“Bolivia necesita seguir construyendo su economía, encontrar nuevos mercados de exportación y mejorar su logística operativa, incluyendo la conexión entre el Atlántico y el Pacífico a través de los corredores bioceánicos”, añadió.

Antelo también destacó que uno de los temas centrales fue la facilitación del comercio.

“Hemos conversado sobre el acceso a los puertos chilenos, la facilitación del comercio y la apertura del mercado, además de la futura exportación de carne al mercado chileno”, indicó.

Finalmente, el titular de CAINCO remarcó la importancia del trabajo coordinado: “La participación de ambos cancilleres da un voto de confianza para trabajar de manera conjunta entre el sector privado y el sector público”, sostuvo.

Los participantes coincidieron en la necesidad de dar continuidad a las mesas técnicas bilaterales, con el objetivo de concretar acuerdos que impulsen el desarrollo económico y la integración regional.

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