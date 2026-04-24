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Indignación total: ratas invaden hospital mientras pacientes duermen

Las imágenes de roedores caminando dentro de una sala médica desatan críticas por fallas en higiene y control sanitario.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 10:51

Indignación total: ratas invaden hospital mientras pacientes duermen. Imagen captura.
Mundo

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Una escena que ha generado indignación y preocupación se registró en India, donde varios roedores fueron captados desplazándose libremente dentro de un hospital, incluso junto a pacientes que permanecían dormidos.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo las ratas merodean cerca de las camas, aparentemente en busca de alimento, en un espacio que debería garantizar condiciones estrictas de higiene y seguridad.

Alarma por condiciones sanitarias

El hecho desató una ola de críticas contra el centro médico, poniendo en duda el cumplimiento de protocolos básicos de salubridad y control de plagas.

Especialistas advierten que la presencia de roedores en ambientes hospitalarios no solo representa un problema de limpieza, sino también un riesgo directo para la salud de los pacientes, debido a la posible transmisión de enfermedades.

Reacción e indignación

Usuarios en redes sociales expresaron su rechazo ante lo ocurrido, cuestionando la falta de controles y la vulnerabilidad de los pacientes.

Las autoridades aún no han emitido un informe detallado sobre el caso, pero se espera que el incidente derive en investigaciones y medidas correctivas.

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