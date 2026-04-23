Un inusual episodio entre dos tortugas macho ha llamado la atención en Uzbekistán, luego de que ambos animales protagonizaran una intensa pelea por la presencia de una única hembra.

El enfrentamiento, captado en un entorno natural, mostró cómo ambos ejemplares compitieron por el dominio del espacio y la atención de la hembra ubicada en el centro de la escena.

La disputa escaló hasta que uno de los machos logró voltear a su rival, dejándolo boca arriba e incapaz de moverse por unos instantes. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió segundos después, cuando el mismo ejemplar que había ganado la ventaja inicial pareció ayudar a su contrincante a reincorporarse, en un comportamiento poco habitual en este tipo de interacciones animales.

Pese a este gesto inesperado, la confrontación no terminó ahí. Una vez que el segundo macho logró recuperarse, la pelea se reanudó inmediatamente, continuando la disputa por el territorio y la hembra sin que mediara una pausa prolongada.

El singular comportamiento ha sido comentado por observadores de fauna, ya que combina agresividad competitiva con una acción inusual de aparente “asistencia” entre rivales, algo poco documentado en tortugas en contextos de competencia reproductiva.

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