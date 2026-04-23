"Mirando al futuro": Medios chilenos resaltan encuentro con Bolivia

El reciente encuentro entre el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, en el paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado, no solo marcó el inicio de una visita oficial de dos días, sino que generó una amplia repercusión en el ecosistema de medios chilenos. La prensa del vecino país coincidió en un mensaje central: la urgencia de proyectar una agenda bilateral basada en la confianza y el progreso.

Un "hito" para el restablecimiento diplomático

El portal Emol.com fue uno de los más enfáticos al titular el encuentro como un "hito" para restablecer las relaciones diplomáticas. Este medio rescató las palabras del ministro boliviano Aramayo, quien subrayó que "no se puede construir futuro anclado en el pasado", reforzando la idea de una nueva etapa en la política exterior de ambas naciones.

Por su parte, la cadena 24 Horas (24horas.cl) acompañó la cobertura con material audiovisual del encuentro en plena frontera, subrayando el simbolismo geográfico de reunirse en el límite territorial para iniciar el diálogo.

Gesto político y señales de futuro

Para el diario digital El Mostrador, el lugar de la cita fue el protagonista del titular: "Canciller se reúne en plena frontera con su homólogo boliviano: ‘Queremos dar la señal’". Según este medio, la reunión fue un gesto político relevante destinado a reforzar la relación bilateral y proyectarla hacia nuevos ámbitos de cooperación técnica y comercial.

En la misma línea, BioBioChile destacó la declaración de Pérez Mackenna: "Lo que importa es el futuro", señalando que la visita oficial continuará en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, donde el canciller chileno sostendrá encuentros con autoridades y sectores empresariales.

La Cancillería de Chile, a través de sus canales oficiales, ratificó que el objetivo primordial de esta gira es la "construcción de confianzas". El organismo subrayó la importancia de la colaboración binacional, citando a su canciller: "Nuestros países tienen que seguir mirando al futuro".

Agenda en Bolivia

Tras el simbólico apretón de manos en la frontera, se espera que el canciller Pérez Mackenna cumpla una agenda intensa de 48 horas en territorio boliviano:

En La Paz: Reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales para tratar temas de agenda compartida.

En Santa Cruz: Encuentros estratégicos con el sector empresarial para potenciar el intercambio comercial.

Esta cobertura mediática en Chile refleja un clima de optimismo y una narrativa que, al menos en el discurso diplomático, busca priorizar la integración regional sobre las diferencias históricas.

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