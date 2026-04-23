Encuentro en frontera marca inicio de acercamiento diplomático entre Bolivia y Chile

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo este jueves su primer encuentro bilateral con su par de Chile, Francisco Pérez, en el paso fronterizo Chungará – Tambo Quemado, en el marco de una agenda orientada a restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Aramayo explicó que este encuentro forma parte de una agenda que apunta a restablecer las relaciones diplomáticas con Chile, estrechar lazos y construir un nuevo camino hacia el futuro.

“Este encuentro marca un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones con Chile, entendemos que tenemos historia y no podemos negar los intereses de los pueblos, los mandatos que tenemos, pero nos asiste una responsabilidad histórica, que es construir futuro”, declaró Aramayo.

Por su parte, el canciller chileno, Francisco Pérez, anunció que dentro de los temas que abordará en esta visita a Bolivia están agendados puntos relacionados con la seguridad en la frontera, la lucha contra el crimen organizado.

“El foco principal de esta visita es construir futuro”, declaró Pérez.

De acuerdo con información, la agenda del canciller chileno en Bolivia comprende una visita a la Sede de Gobierno y una visita al departamento de Santa Cruz, en donde sostendrá jornadas de trabajo.

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