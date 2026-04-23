Estado de rutas: ¿dónde hay problemas de transitabilidad?

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC Bolivia) informó que actualmente existen varios sectores de la Red Vial Fundamental con problemas de transitabilidad en Bolivia, debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y desvíos.

Santa Cruz

En el departamento de Santa Cruz se registran los puntos más críticos. Uno de los tramos declarados no transitables es el sector de La Angostura, en Samaipata.

También permanece cerrado el tramo entre Comarapa, San Lorenzo y Salinas, debido a la inundación registrada en el puente San Miguelito.

La Paz

En La Paz se reportan restricciones en los tramos Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa, donde se recomienda circular con precaución.

Cochabamba

En Cochabamba, la restricción se mantiene en Llavini Bombeo, así como en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, en el sector de las Siete Curvas, debido a trabajos de mantenimiento.

Pando

En Pando, el sector de El Sena permanece transitable, pero con desvíos por obras de construcción. La misma situación se registra en el kilómetro 185, en la zona de La Floresta.

Tarija

En Tarija, la ruta Entre Ríos – Tacuarandi también opera con desvíos habilitados.

La ABC recomendó a transportistas y viajeros verificar de forma constante el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, con el fin de evitar contratiempos y utilizar rutas alternas en los sectores afectados.

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