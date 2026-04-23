ABC reporta derrumbe en el tramo vial Tarija–Villa Montes y moviliza maquinaria

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó un derrumbe en el departamento de Tarija, específicamente en el tramo Tarija–Villa Montes, subtramo Entre Ríos–Palos Blancos, a la altura del sector Zapallar (Sereré).

De acuerdo con el informe oficial, personal técnico y maquinaria pesada fueron desplazados de inmediato al lugar para atender la emergencia y restablecer la transitabilidad en la zona afectada.

La entidad recomendó a los conductores circular con extrema precaución, debido a las condiciones del terreno y los trabajos que se realizan en el sector.

Asimismo, la ABC informó que mantiene equipos de emergencia operativos las 24 horas para responder de manera rápida a este tipo de eventos en la Red Vial Fundamental.

Alerta

La institución también recordó que existe una alerta por lluvias emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), lo que incrementa el riesgo de derrumbes y otros incidentes en carretera.

Según la plataforma de transitabilidad de la ABC, actualmente se registran siete eventos en la red vial, de los cuales dos presentan desvíos y dos tramos se encuentran no transitables, además de varios sectores con restricciones y circulación con precaución.

Para reportar emergencias o recibir información actualizada, la población puede comunicarse mediante el número de WhatsApp habilitado por la entidad.

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