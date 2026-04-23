¿Te vendieron un aditivo falso? Señales para identificarlo

La comercialización de aditivos caseros para vehículos ha encendido las alertas en talleres mecánicos de La Paz, donde ya se reportan casos de automóviles afectados por el uso de estos productos de dudosa procedencia.

El ingeniero mecánico Fernando Alvarado advirtió que algunos conductores, ante la necesidad de mejorar el rendimiento de sus motores, están adquiriendo mezclas informales que no cumplen ningún estándar técnico.

“Han traído aditivos caseros que parecen estar preparados con thinner y otros disolventes, elementos que no se deben utilizar en motores”, explicó.

Según el especialista, el uso de estas sustancias puede generar daños severos en el sistema de combustión, afectando componentes internos y reduciendo la vida útil del motor.

Alvarado recomendó a los usuarios verificar cuidadosamente la autenticidad de los productos antes de comprarlos. Entre los aspectos clave a considerar, mencionó la revisión del etiquetado, la presencia de especificaciones técnicas claras y la calidad del envase.

“Los productos originales cuentan con información detallada en la parte posterior. Si está en otro idioma, se puede verificar en la página oficial del fabricante para confirmar que los componentes coincidan”, señaló.

Asimismo, alertó que los envases de productos falsificados suelen presentar fallas visibles en su acabado o diseño, lo que puede ser una señal de alerta para los consumidores.

En cuanto a los aditivos adecuados, el experto indicó que estos deben estar formulados específicamente para funciones como la limpieza de carbonilla en el motor, y siempre deben ser adquiridos en puntos de venta autorizados.

La recomendación principal es evitar productos de procedencia desconocida, especialmente aquellos vendidos de manera informal, ya que su uso puede derivar en reparaciones costosas y riesgos para el funcionamiento del vehículo.

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