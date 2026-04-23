Lotería online: cómo comprar billetes desde el celular y cuánto puedes ganar

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) presentó oficialmente su nueva plataforma digital para la compra de billetes en línea, una herramienta que permite adquirir números desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Desde la institución señalaron que esta modernización busca ampliar el acceso al juego y reforzar su carácter solidario.

“Estamos transformando la lotería tradicional. La idea es masificar la venta del billete, porque cada compra se convierte en solidaridad”, destacaron.

La plataforma fue desarrollada por la empresa Todo Tix y cuenta con certificación internacional ISO 27001, lo que garantiza altos estándares de seguridad en el manejo de datos.

Además, el sistema está regulado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, que supervisa cada operación para asegurar transparencia.

Cómo comprar lotería online paso a paso

Ingresar al portal oficial: https://tienda.lonabol.gob.bo Registrarse con correo electrónico y contraseña (si no se tiene cuenta) Seleccionar el número de billete deseado Realizar el pago mediante sistema QR Recibir el billete digital de forma automática

¿Cuánto puedes ganar?

Los premios establecidos son:

Premio mayor: Bs. 300.000

Segundo premio: Bs. 30.000

Tercer premio: Bs. 15.000

Cuarto premio: Bs. 10.000

Un sistema más moderno y seguro

LONABOL destacó que esta es la primera vez que se habilita la compra digital de billetes en el país. El sistema fue desarrollado bajo estándares internacionales y busca facilitar el acceso desde cualquier lugar del territorio.

La entidad también aclaró que cuenta con una única plataforma oficial y que no solicita datos sensibles fuera del proceso de registro.

Además, remarcaron que cada compra no solo representa la posibilidad de ganar, sino también una contribución a programas sociales en beneficio de sectores vulnerables.

Mira la programación en Red Uno Play