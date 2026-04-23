Luto en la vecindad: muere actor de El Chavo del 8 y revive la nostalgia

El mundo del entretenimiento está de luto. Este martes se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, actor que formó parte de la icónica serie El Chavo del 8. Tenía 85 años y una extensa trayectoria en el espectáculo mexicano.

El artista interpretó dos personajes dentro del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Primero dio vida al señor Calvillo, el hombre calvo que intentó comprar la vecindad al señor Barriga. Más adelante, también encarnó al señor Hurtado, un ladrón dentro del condominio, roles que generaron recordación entre los seguidores de la serie.

La noticia fue confirmada por el Grupo Chespirito a través de sus redes sociales:

“Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D.”

Se apaga otra figura de El Chavo del 8: adiós a un actor inolvidable. Foto Televisa.

¿Qué enfermedad tenía?

En una entrevista, el propio actor reveló que padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), condición que se agravó tras contraer Covid-19.

“No entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, confesó.

A pesar de las complicaciones respiratorias, nunca consideró alejarse de su vocación:

“Yo no me veo fuera del trabajo. A mí el trabajo me da vida. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, lo haré. No quiero dar lástimas”, expresó.

La vecindad despide a sus figuras

Con su partida, se suma a la lista de actores de El Chavo del 8 que ya no están. El primero en fallecer fue Ramón Valdés en 1988, a causa de un cáncer de estómago. Luego partió Angelines Fernández, recordada como la “Bruja del 71”.

Años después, Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, dejó un enorme vacío entre sus seguidores, y en 2016 falleció Rubén Aguirre tras complicaciones por neumonía.

Otros personajes entrañables que también han partido son quienes dieron vida a Malicha, Godínez, Jaimito el cartero y Paty, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

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