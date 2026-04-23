“Pensaba que eran cerditos”: la increíble confesión del hijo de Escobar sobre los hipopótamos

En una noche cargada de anécdotas inesperadas, Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar Gaviria, dejó a todos sin palabras durante su participación en el programa Otro día perdido.

El arquitecto y escritor, actualmente vinculado a una nueva serie producida por Sebastián Ortega, recordó cómo fue crecer en la Hacienda Nápoles, el extravagante complejo que su padre construyó en Colombia y que se convirtió en símbolo de excesos.

Durante la charla, centrada en los recuerdos de su infancia y la ambientación de la producción, Marroquín sorprendió con una revelación que generó asombro en el estudio.

“Mi papá compró cuatro hipopótamos. Ahora son 200. Yo nadaba con los hipopótamos. No porque era valiente, sino porque era ignorante”, confesó.

La anécdota provocó risas e incredulidad. El propio Marroquín explicó que, en ese momento, no era consciente del riesgo.

“Pensaba que eran cerditos, buena onda. Tienen cara de buena gente. Estaban bien grandotes”, relató, mientras el conductor Mario Pergolini reaccionaba sorprendido.

Actualmente, la Hacienda Nápoles funciona como parque temático, pero aún alberga a cientos de hipopótamos, descendientes de los ejemplares que Escobar introdujo en la década de los 80.

Lejos de ser una curiosidad, estos animales se han convertido en un problema ambiental en Colombia, debido a su impacto en el ecosistema.

“Los quieren matar”, señaló Marroquín, en referencia a las medidas que se analizan para controlar su población.

Una serie que muestra lo impensado

La nueva producción de Sebastián Ortega promete explorar el lado menos conocido de la familia Escobar, con relatos que combinan lo trágico, lo humano y lo insólito.

Historias como la de su infancia rodeado de hipopótamos reflejan un entorno tan surrealista como real, marcado por los excesos de una de las figuras más polémicas de la historia latinoamericana.

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