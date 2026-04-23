Fallece David Wilcock, creador de contenido sobre ovnis y lo paranormal

El mundo digital se encuentra de luto tras la muerte de David Wilcock, reconocido creador de contenido y escritor vinculado a temas paranormales, teorías sobre ovnis y fenómenos inexplicables.

Según informó la oficina del forense del condado de Boulder, el hombre de 53 años fue hallado sin vida el pasado 20 de abril en una residencia ubicada en Park Ridge Road, en una zona no incorporada del condado.

De acuerdo con reportes policiales, agentes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia al 911. Al llegar, ingresaron a la vivienda y no encontraron a otras personas en el interior. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Wilcock fue una figura conocida dentro del llamado movimiento divulgativo, que sostiene la existencia de información gubernamental clasificada sobre vida extraterrestre y fenómenos no explicados.

Su trayectoria en internet

David Wilcock alcanzó notoriedad a través de plataformas como YouTube y Facebook, donde reunió una amplia audiencia interesada en sus transmisiones sobre conspiraciones, espiritualidad y temas extraterrestres.

También fue autor de libros como The Source Field Investigations y The Synchronicity Key, que lograron difusión internacional dentro de su nicho.

Además, participó en programas televisivos como Ancient Aliens del History Channel, donde se abordaban teorías alternativas sobre civilizaciones antiguas y fenómenos históricos.

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