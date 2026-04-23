Vive la Experiencia Naranja: Red Uno está lista para brillar en la FEXCO 2026

La energía naranja ya se siente en el recinto ferial de Alalay. A pocas horas de la gran inauguración de la FEXCO 2026, el equipo técnico y humano de Red Uno de Bolivia trabaja sin descanso para dar los toques finales a un stand que promete ser el epicentro de la interacción y la tecnología.

Situado estratégicamente cerca de la plaza de comidas, el espacio ha sido renovado por completo, desde su imponente fachada hasta un interior diseñado para sumergir al visitante en el mundo de la televisión.

Notivisión en vivo y en directo

La gran cita arranca este jueves a las 18:55. Desde ese momento, el stand se convertirá en un set de televisión real donde se emitirá la edición central de Notivisión. El despliegue es total: pantallas LED de última generación, sistemas de iluminación de alta gama y un equipo de sonido impecable ya están instalados.

El equipo técnico trabajará durante toda la madrugada para asegurar que, cuando se enciendan las cámaras, Cochabamba y el país reciban la mejor calidad de imagen y sonido.

¿Qué es la "Experiencia Naranja"?

Este año, Red Uno no solo invita a mirar, sino a participar. Bajo el concepto de "La Experiencia Naranja", los visitantes podrán:

Interactuar en vivo: Ver de cerca cómo se producen las unidades móviles y cómo se coordina un noticiero desde la presentación hasta el cierre.

Conocer a las estrellas: Todo el personal y los presentadores del canal estarán presentes para compartir con el público y tomarse fotografías.

Inmersión total: Descubrir los secretos detrás de cámaras y sentir la adrenalina de la televisión en vivo.

"Estamos poniéndole alma, vida y corazón a este stand. Queremos que la gente viva la experiencia de cómo se hace televisión", destacan desde la producción del canal.

Mañana: Entrada 2 por 1

La inauguración de la FEXCO este jueves llega con un incentivo especial para las familias: la entrada será 2 por 1. Es la oportunidad perfecta para acercarse al stand de Red Uno, conocer las renovadas instalaciones y ser parte de la transmisión nacional.

Con los banners exteriores renovados y el personal listo para recibir a miles de visitantes, Red Uno se prepara para reafirmar por qué es el canal líder en innovación y cercanía con su audiencia. ¡Te esperamos en el stand naranja!

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