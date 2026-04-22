Foro nacional busca coordinar desalojos en tierras avasalladas y áreas protegidas

Principales autoridades del Órgano Judicial se reúnen en Santa Cruz de la Sierra en el marco del primer ‘Foro Nacional Contra el Avasallamiento’, un espacio que busca definir una hoja de ruta para enfrentar el tráfico de tierras y las ocupaciones ilegales en el país.

El encuentro cuenta con la participación de representantes del Órgano Ejecutivo, entidades administrativas descentralizadas y autoridades electas de distintos municipios con competencia en la problemática de tierras.

La magistrada del Tribunal Agroambiental, Rocío Vásquez, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para encarar esta problemática a nivel nacional.

“Entre todos vamos a establecer una agenda conjunta, de manera que se puedan ejecutar los desalojos en propiedades privadas como en áreas protegidas y tierras fiscales en Bolivia”, afirmó la autoridad.

Vásquez explicó que este foro apunta a articular acciones concretas entre las distintas instancias del Estado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tierras.

En cuanto al avance de procesos, la magistrada informó que en lo que va de la gestión el Tribunal Agroambiental registra un 5% de causas en trámite en juzgados agroambientales de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

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