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FEXCO 2026 abre sus puertas en Cochabamba con variedad de actividades y precios accesibles

La feria se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo con promociones, espectáculos y stands interactivos.

Juan Marcelo Gonzáles

17/04/2026 19:08

Foto: Puerta de la FEXCO
Cochabamba

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La FEXCO 2026 en Cochabamba se alista para recibir a miles de visitantes desde el 23 de abril hasta el 3 de mayo, consolidándose como uno de los eventos económicos, culturales y productivos más importantes del país.

Las entradas estarán disponibles tanto en línea como en boleterías del campo ferial, con precios diferenciados para distintos sectores de la población.

Precios y promociones

De acuerdo con la organización, los costos de ingreso serán:

  • Niños menores de 6 años: ingreso gratuito
  • Niños de 6 a 12 años: Bs 10
  • Adultos: Bs 30
  • Personas mayores de 60 años: Bs 10
  • Personas con discapacidad: Bs 2
  • Días de espectáculos: Bs 50

Además, el día de inauguración contará con una promoción 2x1, incentivando la asistencia del público.

Participación institucional

La Gobernación de Cochabamba confirmó su presencia con un stand interactivo que ya se encuentra en fase final de montaje.

“Ya hemos terminado el proceso de ambientación y estamos preparando la exposición de nuestras actividades”, informó la directora de Cultura de la Gobernación.

Exhibición y cultura

El espacio institucional mostrará programas estratégicos como el fondo del agua, desarrollo productivo y minería, además de iniciativas impulsadas por distintas secretarías.

“Vamos a mostrar los programas estratégicos que se han ido desarrollando como gobernación”, destacó la autoridad.

Turismo y patrimonio

Uno de los atractivos será la recreación de un sitio arqueológico emblemático, donde los visitantes podrán tomarse fotografías y conocer más sobre el patrimonio del departamento.

“La población va a poder conocer los diferentes sitios arqueológicos que tenemos en Cochabamba”, explicó.

Gastronomía y arte

La feria también contará con la participación de municipios que exhibirán lo mejor de su gastronomía, producción y turismo, además de presentaciones de artistas, músicos, pintores, escultores y danzas.

“Es un stand muy interactivo, muy dinámico… invitamos a toda la población a visitarnos”, señalaron desde la Gobernación.

Mira la programación en Red Uno Play

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