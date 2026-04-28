Reyes Villa proyecta que la FEXCO 2026 superará los 400 mil visitantes y moverá más de $us 200 millones

En una visita al stand de Red Uno, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, compartió un balance entusiasta sobre el desarrollo de la FEXCO 2026, destacando que la feria se ha consolidado como el escenario económico más importante de Bolivia. Con cifras en mano, la autoridad proyectó que esta edición batirá todos los récords de asistencia e intenciones de negocios.

Cifras récord y movimiento económico

Hasta la tarde de este lunes, el alcalde informó que 170.000 personas ya han visitado el recinto ferial de Alalay. "Estoy seguro de que vamos a pasar lo del año pasado, que fueron 390.000 visitantes. Vamos a llegar a más de 400.000", afirmó, calificando la muestra como un "éxito total".

En términos financieros, las expectativas son igualmente ambiciosas:

Rueda de Negocios: Se espera superar los 60 millones de dólares , contando con la participación de 350 empresas y más de 3.500 citas programadas.

Movimiento General: Reyes Villa proyecta que el impacto económico total de la feria superará los 200 millones de dólares, superando los 190 millones registrados en 2025.

El alcalde visitó el stand de Red Uno en la FEXCO 2026.

Foco en la Innovación y Tecnología

El alcalde subrayó que la FEXCO 2026 destaca por su alta competitividad, mencionando avances tecnológicos como el reconocimiento facial para expositores y la fabricación de computadoras locales que compiten con mercados como el de China o Rusia. Además, resaltó la presencia masiva de vehículos eléctricos y la participación de compradores internacionales de 12 países que han llegado para adquirir productos bolivianos.

"No vienen a comprar un vehículo, vienen a comprar productos de nuestra querida Bolivia por su alta competitividad", señaló la autoridad.

Futuras inversiones y expansión

La gestión municipal apunta a convertir el campo ferial en un centro de actividad permanente durante todo el año. Entre los proyectos anunciados destacan:

Infraestructura: Construcción del auditorio más grande del país y un edificio de parqueos para dar comodidad a los eventos en el Fexco Arena, el cual comparó en capacidad con escenarios internacionales como Viña del Mar (más de 30.000 espectadores). Entretenimiento: Inauguración de una pista de karting y un parque de diversiones tecnológico. Sinergia Público-Privada: El alcalde hizo un llamado a la ICAM y a la Federación de Entidades Empresariales Privadas para trabajar en unidad y potenciar la inversión.

Invitación por el feriado de mayo

Finalmente, Manfred Reyes Villa aprovechó para invitar a la población nacional a aprovechar el feriado del 1 de mayo para visitar Cochabamba. "Vengan a ver las potencialidades de nuestra querida Bolivia. Estamos innovando y creciendo cada vez más con proyectos como la Playa Turquesa y los puentes de tres niveles", concluyó.

El alcalde confirmó que el 29 de abril se espera la llegada de autoridades nacionales, subrayando que este evento es vital para el crecimiento del PIB nacional, proyectando que Cochabamba seguirá liderando la reactivación económica del país.

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