Descuido fatal: Mujer pierde la vida al caer de bus en movimiento; investigan a chofer por negligencia

Una mujer de 66 años perdió la vida tras caer de un autobús en movimiento luego de que el conductor arrancara mientras ella aún subía. El hecho ocurrió en la India y es investigado por presunta negligencia.

La víctima fue identificada como G. Kamatchi, quien abordó un autobús privado en una parada de la zona de Kovaipudur. Según reportes, cuando intentaba acomodarse, el conductor aceleró de forma brusca, provocando que perdiera el equilibrio.

A raíz del movimiento repentino, la mujer cayó a la vía desde la puerta delantera del vehículo, sufriendo graves heridas en la cabeza. Fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El incidente fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en el lugar, lo que permitió evidenciar lo ocurrido.

Tras lo ocurrido, la Policía abrió un proceso contra el conductor por conducción temeraria y negligencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades.

Este caso se suma a otros reportes recientes sobre seguridad en el transporte público en India, donde la imprudencia al volante ha derivado en hechos fatales.

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