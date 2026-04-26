Video impactante: dos vehículos “desafían la gravedad” y evitan un choque fatal

Lo que parecía una colisión frontal inevitable se transformó en una demostración asombrosa de reflejos y control vehicular en plena vía pública. Ante la inminencia del impacto, un camión de gran tonelaje realizó un viraje extremo que desafió las leyes de la inercia para abrir paso al otro automóvil involucrado.

El segundo vehículo, ante la presión de la maniobra, logró estabilizarse tras un desplazamiento errático que culminó sin contacto físico entre las unidades. Esta inusual sincronía de emergencia ha sido calificada por los observadores como un evento estadísticamente imposible donde la pericia evitó un luto seguro.

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