Bolívar se desquita con una paliza a Tomayapo y vuelve a sonreír con su gente (6-0)

Bolívar firmó una actuación contundente en el estadio Hernando Siles y goleó por 6-0 a Real Tomayapo, en un partido que marcó su reconciliación con la hinchada tras la reciente derrota en casa ante Independiente.

Con un equipo dirigido de manera interina por Vladimir Soria y Ronald Arana, la Academia mostró una versión sólida y ofensiva, dominando de principio a fin frente a un rival que no logró sostener el ritmo.

El marcador se abrió a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Carlos ‘Tonino’ Melgar convirtió desde el punto penal. Aunque el arquero Gonzalo Rehak adivinó la dirección del remate, no pudo evitar la caída de su arco.

Tomayapo intentó reaccionar y estuvo cerca de descontar con dos remates que se estrellaron en los postes, pero la falta de eficacia terminó pasándole factura. Antes del descanso, Leonel Justiniano amplió la ventaja con el 2-0.

En la segunda mitad, Bolívar desató todo su poder ofensivo. Dorny Romero se lució con un doblete (58’ y 75’), Justiniano volvió a aparecer para firmar su segundo tanto (70’) y Lucas Chávez cerró la goleada a los 85 minutos.

El resultado no solo devuelve la confianza al equipo paceño, sino que también lo posiciona nuevamente entre los protagonistas del torneo. Además, llega como un impulso anímico clave de cara al duelo ante Fluminense por la Copa Libertadores.

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