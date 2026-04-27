¡Pelea campal en España! Puñetazo, expulsiones y partido fuera de control en el Huesca vs Zaragoza

El fútbol español vivió una de sus escenas más bochornosas de la temporada durante el derbi entre el SD Huesca y el Real Zaragoza, que terminó envuelto en un escándalo con agresiones, múltiples expulsiones y una batalla campal en los minutos finales.

El encuentro, correspondiente a la Segunda División, ya estaba cargado de tensión cuando se jugaba el tiempo añadido y el árbitro se disponía a revisar una acción en el VAR. En ese contexto, el arquero argentino Esteban Andrada, que ya había sido amonestado, reaccionó de manera desmedida tras un cruce con Jorge Pulido.

El guardameta empujó al defensor, acción que derivó en su segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión. Sin embargo, lo peor ocurrió segundos después: fuera de control, Andrada volvió sobre sus pasos y lanzó un golpe directo al rostro de Pulido, desatando el caos total en el campo de juego.

La agresión provocó una reacción inmediata de ambos equipos. Jugadores, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos se involucraron en una pelea generalizada, con empujones, insultos y nuevos intentos de agresión.

En medio del desorden, el arquero del Huesca, Dani Jiménez, también fue expulsado tras intentar golpear a Andrada, lo que agravó aún más la situación. Incluso otras acciones violentas fueron sancionadas tras la revisión arbitral.

El partido terminó en un escenario insólito: ambos equipos se quedaron sin arqueros titulares, por lo que jugadores de campo tuvieron que ocupar el arco en los minutos finales. Finalmente, el Huesca se quedó con la victoria por 1-0, aunque el resultado quedó completamente opacado por los incidentes.

Ahora, el foco está puesto en las posibles sanciones disciplinarias, especialmente para Andrada, quien podría enfrentar un castigo severo que comprometa su continuidad en la temporada.

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