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Cochabamba vive la Fexco: así fue el domingo más concurrido de la feria

Con clima ideal y una oferta para todas las edades, la Fexco se consolidó como el punto de encuentro más importante del fin de semana en Cochabamba.

Ximena Rodriguez

26/04/2026 22:02

Foto: Red Uno.
Cochabamba

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Bajo un sol radiante y una atmósfera de celebración, miles de cochabambinos convirtieron el recinto ferial en el epicentro de la convivencia ciudadana este domingo. La Fexco 2026 ha demostrado que, más allá de ser un motor de negocios, es el punto de encuentro por excelencia donde la identidad de la Llajta se manifiesta en cada pabellón.

Padres e hijos disfrutaron de una jornada marcada por el equilibrio perfecto entre el tradicional helado artesanal y la asombrosa exhibición del sector automotriz. Mientras los adultos exploraban el pabellón de artesanías, los más pequeños encontraron su paraíso en las áreas de juegos y stands interactivos que no dieron tregua al aburrimiento.

El veredicto de los visitantes

La percepción del público refleja el salto cualitativo de esta edición, destacando la modernización de los espacios y la oferta comercial. Un visitante emocionado comentó: “Excelente, muy bonito. Ya no es como años antes, hay innovaciones, nuevos productos que están ofertando; eso es lo más importante e interesante”.

Experiencia mediática y conexión humana

La Red Uno de Bolivia marcó presencia con un stand diseñado para que la audiencia descubra los secretos de la televisión en vivo y comparta con sus presentadores favoritos. Este espacio busca que la gente no solo sea espectadora, sino protagonista de la feria, permitiéndoles sacarse fotos y participar en dinámicas que continuarán durante toda la próxima semana.

Mira la programación en Red Uno Play

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