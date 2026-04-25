El stand de Red Uno en la Fexco 2026 alcanzó su punto máximo de efervescencia con la llegada del equipo completo de Sabores Bolivianos. Una multitud entusiasta se congregó para recibir a sus figuras favoritas, demostrando que la conexión entre el programa y su audiencia trasciende la pantalla para convertirse en un vínculo humano genuino.

La presentadora Katherine Perucci, visiblemente emocionada por la energía de los asistentes, destacó el cariño recibido durante esta edición de la feria cochabambina.

En medio de la algarabía, Perucci expresó con gratitud: "¡Miren cómo nos recibe la gente! Estamos felices de estar aquí, compartiendo nuestra gastronomía y nuestra cultura con todos ustedes".

Tradición y entretenimiento en vivo

El stand no solo contó con un festín para el paladar por la presentación de platos tradicionales, sino también una gala de entretenimiento que incluyó música en vivo y danzas folclóricas. Gabriela Zegarra y Alan Vera interactuaron constantemente con el público, regalando sonrisas y momentos que quedarán grabados en la memoria de los visitantes de la feria.

El despliegue técnico y humano de Red Uno permitió que el aroma y la alegría de la cocina boliviana llegaran a cada rincón del recinto ferial.

Alan Vera, rodeado de seguidores, aprovechó para invitar a quienes aún no han visitado el espacio, afirmando que "Sabores Bolivianos es su casa y hoy esa casa está aquí, en la Fexco, para celebrar lo mejor de nuestra tierra".

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