Aseo Urbano Piraí trabajará las 24 horas con toda su flota para el recojo de basura en Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra comienza a normalizar su sistema de limpieza con la salida estratégica de las primeras unidades de recolección. El gerente de operaciones de Aseo Urbano Piraí, Marcelo Delfín, confirmó que, tras el desembolso parcial de la deuda y los nuevos compromisos asumidos por la Alcaldía, se ha ordenado el despliegue total de la maquinaria disponible.

"Ya ha salido una parte de la flota; conforme pasen las horas vamos a ir reanudando la operación", aseguró el ejecutivo, destacando que ya se encuentran alrededor de 15 camiones trabajando en las calles.

La estrategia de limpieza no será aleatoria, sino que seguirá un orden de prioridad basado en el flujo de personas y la acumulación de residuos. Según Delfín, el plan de trabajo establece que se intervendrán primero los mercados, avenidas y radiales antes de ingresar de lleno a los barrios.

“Vamos a disponer de todos los recursos a nuestro alcance para limpiar a la brevedad posible toda la ciudad”, enfatizó el gerente, subrayando la importancia de despejar inicialmente los puntos de mayor riesgo sanitario.

Refuerzo de turnos y trabajo ininterrumpido

Para recuperar el tiempo perdido y mitigar el impacto acumulado, la empresa ha decidido implementar jornadas laborales extraordinarias durante los próximos días. La gerencia anunció que se redoblarán los esfuerzos tanto en el horario diurno como en el nocturno para agilizar el retiro de los desechos. Sobre esta logística, Marcelo Delfín fue contundente al señalar: “Incluso mañana vamos a redoblar tanto día y noche; vamos a trabajar todos los días, 24 horas para que vuelva todo a la normalidad”.

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