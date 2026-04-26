¡Estamos en vivo! Música, premios y diversión en “UNO de Feria” desde la FEXCO 2026

En el marco de la Fexco 2026 la audiencia local y a nivel nacional podrá seguir minuto a minuto el programa especial ‘Uno de Feria’, la apuesta estelar de Red Uno para estas jornadas. El equipo de la Red Naranja está listo para trasladar toda la energía del set televisivo al corazón del recinto ferial en cada noche que promete ser inolvidable.

La transmisión oficial se llevará a cabo todos los días feriales de 7 a 8 de la noche, permitiendo que todo el país sea parte de la fiesta cochabambina.

Multiplataforma: La feria en la palma de tu mano

Para aquellos que no puedan asistir físicamente, Red Uno ha desplegado una cobertura digital total a través de sus cuentas oficiales de TikTok y YouTube. Esta estrategia permite que los seguidores interactúen en tiempo real con sus presentadores favoritos, rompiendo las barreras de la pantalla tradicional para llegar a cada rincón de Bolivia.

El stand de Red Uno se ha transformado en un epicentro de actividades interactivas donde los visitantes pueden ganar premios exclusivos y conocer los secretos de la televisión. Se invita cordialmente a todo el público asistente a acercarse al espacio naranja para participar de las dinámicas y ser los protagonistas de la transmisión de hoy.

El compromiso de informar y entretener

Con este espacio, Red Uno reafirma su liderazgo en coberturas feriales, priorizando la cercanía con su audiencia y la calidad en cada minuto de aire. No pierda la oportunidad de sintonizar ‘Uno de Feria’ y ser parte del evento que define la agenda cultural y económica de Cochabamba este domingo.

Enlaces de transmisión en vivo:

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