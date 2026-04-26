Red Uno sorprende a los más pequeños en la cuarta jornada de la FEXCO 2026

La cuarta jornada de la FEXCO 2026 ha transformado el recinto ferial en un escenario vibrante dedicado exclusivamente al entretenimiento de los más pequeños. El stand de la Red Uno lidera esta iniciativa dominical, consolidándose como el punto de encuentro preferido para las familias que buscan experiencias de calidad.

Foto: Red Uno.

El carismático payasito Big Biscuen encabezó las actividades con una rutina cargada de risas, asegurando un ambiente festivo desde las primeras horas de la jornada. Por su parte, el reconocido Jhon Paul El Ilusionista elevó la apuesta con un espectáculo de asombro que mantiene a la audiencia en un estado de fascinación constante.

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Diversión en el recinto ferial

Esta propuesta de entretenimiento integral reafirma el compromiso de la red naranja con su audiencia al ofrecer espacios de esparcimiento seguro y alegre. La combinación de talento y creatividad en este cuarto día asegura que la experiencia ferial sea memorable para todos los visitantes.

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