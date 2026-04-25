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Así se vive la experiencia naranja de Red Uno en el corazón de la Fexco 2026

Desde música en vivo hasta cabinas de premios, el stand de Red Uno se consolida como la parada obligatoria para las familias en esta feria.

Ximena Rodriguez

25/04/2026 15:57

Foto: Red Uno.
Cochabamba

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La Red Uno de Bolivia ha logrado consolidarse como uno de los principales atractivos de la Fexco 2026, transformando su espacio en un estudio vibrante y cercano. Cientos de ciudadanos se concentran ahí diariamente para interactuar con las figuras que ven cada día a través de Notivisión, creando un ambiente de fiesta y gratitud mutua.

Los presentadores estrella, Mariana Dupleich y Diego Viamont, han destacado la calidez del público cochabambino, recibiendo incluso gestos de cariño como pequeños peluches de sus seguidores más jóvenes.

Al respecto, Mariana Dupleich afirmó: "Es muchísima la gente que quiere venir a conocernos y al final de eso se trata esta experiencia, de estar cada vez más cerquita de la gente".

Detrás de cámaras: Un despliegue técnico impecable

Para que esta interacción sea posible, un contingente humano trabaja incansablemente en la logística y transmisión en vivo desde el recinto ferial.

Gerson Soria, Jefe Técnico y de Operaciones, explicó la magnitud del esfuerzo: "Estamos más de 15 personas, tanto en cámara, sonido y control central, en un amplio despliegue de personal".

Entretenimiento y premios para todos

El stand no solo ofrece la oportunidad de ver la televisión en vivo, sino que invita a los asistentes a participar en dinámicas como la Experiencia Naranja y disfrutar de grupos musicales. Los visitantes se llevan obsequios y recuerdos, reforzando el vínculo emocional que la red ha construido con su audiencia a lo largo de los años.

La feria continúa y Red Uno mantiene sus puertas abiertas para recibir a cada familia que desee vivir la magia de la comunicación de primera mano. Los conductores invitaron a toda la población a sumarse a esta fiesta digital y televisiva, asegurando que las sorpresas no se detendrán hasta el último día de la feria.

Mira la programación en Red Uno Play

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