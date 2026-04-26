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¡El Tigre rugió de visita! Derrotó a Real Oruro y se mete en la pelea por la cima (2-3)

The Strongest logró una remontada agónica ante Real Oruro (2-3), aprovechó dos expulsiones en el rival y se mete en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

26/04/2026 18:51

The Strongest derrotó a Real Oruro y se mete entre los punteros (2-3). Foto: APG
Oruro.

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The Strongest firmó una remontada clave en condición de visitante al vencer por 2-3 a Real Oruro en el estadio Jesús Bermúdez, en un partido vibrante que tuvo de todo: goles, polémicas y dos expulsiones en el conjunto local.

El Tigre golpeó primero con un tanto tempranero de Darwin Lom, quien a los 6 minutos aprovechó una asistencia precisa de Raúl Castro para definir con categoría. Sin embargo, el equipo orureño reaccionó y logró dar vuelta el marcador antes del descanso.

Ángel Quiñónez igualó de cabeza a los 25 minutos, y poco antes del final del primer tiempo, Adriel Fernández convirtió de penal para poner el 2-1 parcial y desatar la ilusión en el cuadro local.

En el complemento, el partido se tornó aún más intenso, pero las expulsiones de Iván Huayhuata y Hernán Tifner dejaron a Real Oruro con nueve hombres, situación que terminó siendo determinante.

Con superioridad numérica, The Strongest adelantó líneas y encontró el empate a los 84 minutos gracias a Sotomayor. Apenas dos minutos después, Carmelo Algarañaz apareció para sellar la remontada y desatar el festejo atigrado.

El triunfo permite al Tigre escalar posiciones y colocarse en la segunda ubicación del torneo con 10 unidades, metiéndose de lleno en la lucha por el liderato.

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