¡Lápiz y papel! Así se juega el domingo la fecha 4 del torneo

El torneo Todos contra Todos de la División Profesional sigue su curso y este domingo promete emociones con tres encuentros importantes en distintos puntos del país, donde varios equipos buscarán escalar posiciones y no perder terreno en la tabla.

La jornada se abrirá en Oruro, donde Real Oruro recibirá a The Strongest desde las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez. El conjunto aurinegro intentará sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por la cima, mientras que el equipo local buscará hacerse fuerte en su reducto.

Más tarde, en La Paz, Bolívar será anfitrión de Real Tomayapo desde las 17:15 en el estadio Hernando Siles. La Academia paceña afronta este compromiso con la necesidad de reencontrarse con el triunfo y seguir en carrera dentro del campeonato.

El cierre de la jornada dominical será en Santa Cruz, donde Oriente Petrolero se medirá ante Real Potosí desde las 19:30 en el estadio Tahuichi Aguilera. Ambos equipos llegan con la intención de sumar tres puntos clave que les permitan escalar en la tabla.

La fecha 4 continúa así con duelos determinantes que pueden comenzar a marcar el rumbo del torneo en esta etapa inicial.

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