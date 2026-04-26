Un cocodrilo del Nilo irrumpe en el buffet de un hotel de lujo

Un imponente cocodrilo del Nilo, reconocido como uno de los depredadores más letales de África, sorprendió a todos al irrumpir en el restaurante del prestigioso A'zambezi River Lodge en Zimbabue. El reptil de gran tamaño recorrió el salón con asombrosa calma, desplazándose entre el mobiliario como si se tratara de un cliente habitual del hotel de cuatro estrellas.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el animal trepó con agilidad al mostrador del buffet, buscando un lugar donde acomodarse ante la mirada atónita de los presentes. Posteriormente, el ejemplar se dirigió hacia la terraza del establecimiento, donde decidió descansar sobre un sillón mientras el personal del hotel activaba los protocolos de emergencia.

Rescate y retorno a la libertad

Ante la peligrosidad de la situación, un equipo de experimentados guardabosques acudió rápidamente al lugar para controlar al ejemplar que provenía del cercano río Zambeze. Tras una exitosa maniobra de captura, los especialistas lograron atar al cocodrilo y trasladarlo de regreso a su hábitat natural, asegurando la integridad tanto del animal como de los huéspedes.

Mira la programación en Red Uno Play