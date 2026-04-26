Oriente busca levantarse ante Real Potosí: Tres puntos vitales para meterse en carrera

Oriente Petrolero afronta un duelo determinante este domingo cuando reciba a Real Potosí en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, desde las 19:30, por la cuarta fecha del torneo Todos contra Todos de la División Profesional.

El equipo refinero llega con la obligación de ganar para empezar a escalar en la tabla, donde actualmente se ubica en el puesto 11 tras sumar solo una victoria en tres presentaciones. La presión es evidente, pero también la convicción interna de que están en condiciones de revertir el momento.

Pese a la derrota en la altura ante Always Ready en la jornada pasada, el cuerpo técnico valoró la actitud del equipo, que mostró intensidad y una propuesta ofensiva incluso en condiciones adversas. Ese rendimiento dejó sensaciones positivas que ahora buscan transformar en resultados.

Para este compromiso, el entrenador español David González apostará por un planteamiento agresivo desde el inicio, con líneas adelantadas y protagonismo ofensivo. La única baja confirmada es la de Kevin Soni, suspendido tras su expulsión en el partido anterior.

Enfrente estará un Real Potosí motivado, que viene de golear 3-0 a Guabirá y que ha logrado posicionarse en la mitad de la tabla con cinco unidades. El cuadro lila también ve este partido como una oportunidad clave para meterse en la pelea por los primeros lugares.

El choque promete intensidad, con dos equipos que necesitan sumar y que tienen objetivos claros en este inicio de campeonato.

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