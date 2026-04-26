(Video) ¿Fair Play? Gol con el arquero lesionado desata la furia del Liverpool

La jornada 34 de la Premier League dejó una de las escenas más polémicas del fin de semana. En la victoria 3-1 del Liverpool sobre Crystal Palace en Anfield, el foco no estuvo solo en el resultado, sino en una jugada que encendió la indignación de los hinchas locales.

El colombiano Daniel Muñoz marcó el descuento parcial (2-1) en una acción en la que el arquero Freddie Woodman se encontraba en el suelo, visiblemente lesionado.

La jugada se originó tras una gran atajada de Woodman dentro del área, donde terminó golpeándose la rodilla. Mientras el guardameta permanecía tendido con gestos de dolor, el balón quedó suelto y Muñoz, sin que el árbitro detuviera el juego, definió desde fuera del área ante la pasividad defensiva.

El tanto fue validado, lo que provocó una inmediata reacción del público en Anfield, que no tardó en abuchear al jugador colombiano cada vez que tocaba el balón. Incluso, minutos más tarde, Muñoz recibió un pelotazo desde la tribuna cuando se disponía a ejecutar un lateral.

Tras el partido, Woodman explicó la situación: sintió un fuerte dolor en la rodilla y dudó entre levantarse o permanecer en el suelo, esperando que el árbitro detuviera el juego. Sin embargo, la acción continuó.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, apuntó directamente contra el arbitraje por no frenar la jugada, asegurando que su equipo no simula faltas y que, si un jugador está en el piso, es porque realmente hay una lesión.

Más allá de la polémica, el equipo local terminó imponiéndose con autoridad. Alexis Mac Allister fue figura con dos asistencias, mientras que el marcador se completó con los goles de Alexander Isak, Andrew Robertson y Florian Wirtz para sellar el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Liverpool se mete de lleno en la pelea por puestos de Champions League, aunque la controversia arbitral dejó un sabor amargo en una noche que prometía ser tranquila en Anfield.

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