TEMAS DE HOY:
Persecución policial Narcotráfico Capturan a un delincuente

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Golpe duro para Brasil: otra lesión deja fuera a una de sus figuras

El defensor del Real Madrid deberá someterse a una nueva cirugía tras resentirse de una lesión. Su recuperación lo deja fuera de la cita mundialista y enciende las alarmas en la “Canarinha”.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 16:17

Golpe duro para Brasil: otra lesión deja fuera a una de sus figuras ¿de quién se trata?
Brasil

Escuchar esta nota

La selección de Brasil sufre una baja de peso de cara al Mundial 2026. Éder Militão, uno de sus defensores titulares, deberá pasar nuevamente por el quirófano y no llegará a tiempo para la máxima cita del fútbol.

De acuerdo con reportes médicos, el central del Real Madrid presentó complicaciones en una lesión previa en el bíceps femoral izquierdo, lo que obligará a una nueva intervención quirúrgica.

El panorama no es alentador. Militão tendrá al menos cuatro meses de recuperación, a los que se suma el tiempo necesario para retomar ritmo competitivo. En el mejor de los escenarios, volvería a jugar recién en septiembre.

Brasil suma preocupaciones

La ausencia de Militão golpea tanto a su selección como a su club. En el Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti ya enfrenta un escenario complejo por la acumulación de lesiones en su plantel.

A nivel selección, las alarmas también se multiplican. El joven talento Estevao presenta un desprendimiento en el tendón de la corva y su presencia en el Mundial está en duda.

A esto se suma la baja confirmada de Rodrygo, quien sufrió una rotura de ligamentos, y la situación del arquero Alisson Becker, que continúa en proceso de recuperación muscular.

Con este panorama, Brasil empieza a ver comprometida su estructura de cara al Mundial 2026, en medio de una seguidilla de lesiones que golpea a varias de sus figuras.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD