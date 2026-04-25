Golpe duro para Brasil: otra lesión deja fuera a una de sus figuras ¿de quién se trata?

La selección de Brasil sufre una baja de peso de cara al Mundial 2026. Éder Militão, uno de sus defensores titulares, deberá pasar nuevamente por el quirófano y no llegará a tiempo para la máxima cita del fútbol.

De acuerdo con reportes médicos, el central del Real Madrid presentó complicaciones en una lesión previa en el bíceps femoral izquierdo, lo que obligará a una nueva intervención quirúrgica.

El panorama no es alentador. Militão tendrá al menos cuatro meses de recuperación, a los que se suma el tiempo necesario para retomar ritmo competitivo. En el mejor de los escenarios, volvería a jugar recién en septiembre.

Brasil suma preocupaciones

La ausencia de Militão golpea tanto a su selección como a su club. En el Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti ya enfrenta un escenario complejo por la acumulación de lesiones en su plantel.

A nivel selección, las alarmas también se multiplican. El joven talento Estevao presenta un desprendimiento en el tendón de la corva y su presencia en el Mundial está en duda.

A esto se suma la baja confirmada de Rodrygo, quien sufrió una rotura de ligamentos, y la situación del arquero Alisson Becker, que continúa en proceso de recuperación muscular.

Con este panorama, Brasil empieza a ver comprometida su estructura de cara al Mundial 2026, en medio de una seguidilla de lesiones que golpea a varias de sus figuras.

Mira la programación en Red Uno Play