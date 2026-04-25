Empate en la Villa Imperial: Nacional Potosí iguala ante GV San José (1-1)

Nacional Potosí logró rescatar un valioso empate en casa al igualar 1-1 frente a GV San José, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la División Profesional de Bolivia, disputado en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

El compromiso se tornó cuesta arriba para el “Rancho Guitarra” en el segundo tiempo, cuando sufrió la expulsión de Maximiliano Núñez a los 57 minutos, dejando al equipo local con diez hombres en un momento clave del partido.

Aprovechando la superioridad numérica, la visita logró abrir el marcador poco después. A los 61’, Santiago Pinto definió con precisión tras una asistencia desde la banda izquierda, adelantando a GV San José y complicando aún más el panorama para los potosinos.

Incluso, el conjunto orureño estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero no logró concretar sus ocasiones. Esa falta de efectividad terminó pasando factura, ya que Nacional reaccionó con carácter y encontró el empate a los 77 minutos gracias a un potente remate de Andrés Torrico desde el borde del área.

En los minutos finales, ambos equipos intentaron inclinar la balanza, pero el marcador no se movió. Con este resultado, Nacional Potosí suma siete unidades en la tabla, mientras que GV San José continúa sin conocer la victoria en el torneo.

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