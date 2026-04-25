ABC dispone cierre total de la carretera Porvenir – Puerto Rico en Pando por intensas lluvias

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) - Regional Pando informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, se ha determinado el cierre total y preventivo de la Red Vial Fundamental en el tramo que conecta las poblaciones de Porvenir, San Miguel y Puerto Rico.

Detalles de la restricción

La medida responde a la saturación de la plataforma asfáltica provocada por las constantes lluvias registradas en la zona, lo que ha generado un debilitamiento de la calzada. El objetivo principal es garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir accidentes de tránsito.

El horario de vigencia establecido es el siguiente:

Inicio: Sábado 25 de abril a las 06:00 a.m.

Fin: Domingo 26 de abril a las 06:00 a.m.

Advertencia para el transporte pesado

La institución advirtió que, de persistir las lluvias y las condiciones climáticas desfavorables, se podría ampliar la restricción específicamente para el tráfico vehicular de camiones de alto tonelaje, lo cual será comunicado mediante nuevos reportes oficiales.

Canales de información

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomendó a los transportistas y viajeros tomar previsiones para evitar perjuicios. Para conocer el estado de transitabilidad en tiempo real, se han habilitado los siguientes canales:

Página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Línea de WhatsApp: 71219232

Comunicado de la ABC.

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