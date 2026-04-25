Transportistas bloquean la Autopista La Paz - El Alto ante la falta de diésel

A primeras horas de la tarde, los transportistas de La Paz decidieron tomar medidas drásticas debido a la escasez de diésel, bloqueando la Avenida Montes, una de las principales arterias que conecta la ciudad con la autopista. El bloqueo de los camiones, buses y taxis está dificultando el tráfico, principalmente en el carril de bajada hacia la ciudad de La Paz.

“No hay diésel, ya llevo una semana aquí haciendo cola, y no es posible que no haya solución. Nosotros vivimos de esto, necesitamos trabajar”, expresó un chofer proveniente de Santa Cruz.

Medidas de presión

El bloqueo de la Avenida Montes y el acceso a la autopista es una medida radical adoptada por los transportistas, quienes advierten que no levantarán el bloqueo hasta que se garantice el abastecimiento de diésel en las estaciones de servicio.

“El presidente de YPFB tiene que poner la mano al pecho y entender que nosotros también somos ciudadanos que necesitamos trabajar y llevar el sustento a nuestras familias”, agregó el chofer afectado.

Reacción del gobierno y YPFB

Mientras tanto, YPFB continúa con sus esfuerzos para normalizar el abastecimiento de diésel. Marcelo Blanco, presidente de YPFB, aseguró en sus redes sociales que la estatal petrolera está trabajando para garantizar el suministro.

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