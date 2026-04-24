Gremiales del Mutualista anuncian marcha y se alistan para la audiencia de Acción Popular

El conflicto por el Mercado Mutualista entra en una fase decisiva. Este miércoles se confirmó que la audiencia de Acción Popular en defensa de los predios del centro de abastecimiento se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 09:00 de la mañana, evento que estará marcado por una fuerte movilización de los sectores gremiales.

Felipe Barra, dirigente de los comerciantes del Mutualista, informó que el sector se encuentra en estado de apronte y que acompañarán el proceso judicial con una "marcha multitudinaria". Barra destacó que la defensa del mercado cuenta con el respaldo de autoridades locales, mencionando el apersonamiento del alcalde electo Manuel "Mamen" Saavedra (cuya posesión está prevista para el 4 de mayo) y la concejal Lola Terrazas.

Los pilares del petitorio jurídico

La Acción Popular busca revertir las decisiones judiciales previas que favorecieron a intereses privados. El abogado César Gutiérrez detalló los tres objetivos fundamentales de este recurso:

Anulación de derechos privados: Dejar sin efecto la sentencia 341-2024, la cual calificó como un fallo "abusivo" que otorgó derecho propietario a la familia Crapuzzi. Habilitación de defensa: Permitir que tanto autoridades judiciales como administrativas municipales puedan asumir la defensa legal del mercado sin restricciones. Protección definitiva: Blindar el predio del Mercado Mutualista ante cualquier interés particular, garantizando su naturaleza colectiva.

"Esperamos una respuesta positiva, una sentencia que sea viable para el pueblo de Santa Cruz", afirmó Barra, subrayando que la movilización busca presionar por un fallo que resguarde el derecho de los trabajadores y el patrimonio de la ciudad.

Expectativa por la nueva gestión municipal

La fecha de la audiencia cobra relevancia política al realizarse solo dos días después de la posesión de las nuevas autoridades municipales. El sector gremial espera que el cambio en el Ejecutivo local fortalezca la estrategia jurídica para que el Mercado Mutualista se mantenga bajo dominio público y administrativo de la comuna cruceña.

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