Transición en la Alcaldía fracasa y anuncian una “Comisión de la Verdad”

El responsable de la comisión de transición del alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Rodrigo Suárez, afirmó que el proceso de traspaso de información “fracasó” y anunció la creación de una “Comisión de la Verdad” para revelar presuntas irregularidades en la administración municipal.

Suárez explicó que el alcalde electo, Mamen Saavedra, solicitó 98 puntos de información debidamente respaldados; sin embargo, aseguró que no recibieron la documentación requerida por parte de la gestión saliente.

“Jhonny Fernández armó una organización criminal dentro del municipio de Santa Cruz. Nos escondieron la información, la comisión fracasó y ahora esta comisión de transición se llamará Comisión de la Verdad. Vamos a decirle al pueblo cruceño todo lo que estamos encontrando”, sostuvo.

El representante indicó que los integrantes del equipo de transición tuvieron que acudir a distintas secretarías municipales para recabar datos sobre el estado financiero, donde, según denunció, evidenciaron una administración “funesta y catastrófica”.

Entre las observaciones mencionó deficiencias en infraestructura, falta de servicios básicos en oficinas municipales y carencias operativas como la ausencia de material de trabajo.

“Lo que encontramos fue desastroso. Hay funcionarios sin acceso a internet, sin energía eléctrica, e incluso sin insumos básicos para trabajar”, señaló.

Asimismo, cuestionó la gestión del alcalde Jhonny Fernández, al atribuirle una mala administración que se refleja en problemas como retrasos en el pago de salarios al personal de salud, la suspensión del desayuno escolar y deudas con operadores de servicios de recojo de basura.

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