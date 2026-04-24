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Policial

Así roban celulares en pleno tráfico en Cochabamba: delincuentes actúan en segundos

Las imágenes han generado preocupación entre conductores y vecinos, quienes piden mayor control y presencia policial en las principales avenidas de la ciudad para evitar nuevos casos similares.

Cristina Cotari

24/04/2026 14:37

Captan modus operandi de robo de celulares en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Imágenes captadas en la avenida República de la ciudad de Cochabamba muestran el modo de operar de delincuentes que aprovechan el congestionamiento vehicular para robar celulares a conductores y pasajeros.

En el registro audiovisual se observa a un sujeto corriendo junto a un vehículo en movimiento, donde se encontraba la víctima con la ventana abierta. En cuestión de segundos, el individuo se acerca, arrebata el celular y huye corriendo del lugar.

El hecho evidencia que los delincuentes actúan rápidamente y aprovechan los momentos de tráfico lento o detenidos para cometer este tipo de delitos, sin importar que las víctimas se encuentren dentro de los vehículos.

Las imágenes han generado preocupación entre conductores y vecinos, quienes piden mayor control y presencia policial en las principales avenidas de la ciudad para evitar nuevos casos similares.

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