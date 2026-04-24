Transportistas advierten con paro nacional por escasez de diésel

La escasez de diésel en el país ha comenzado a paralizar al transporte pesado, que advierte con un paro nacional ante la falta de soluciones inmediatas. Dirigentes del sector aseguran que sus operaciones están reducidas al mínimo, afectando directamente la cadena de abastecimiento.

“No hay diésel, no estamos cargando en diferentes puestos (…) casi nada para el país”, señaló el dirigente de Transporte Pesado Asalariado, Pedro Quispe, quien además denunció que la falta de liquidez impide la importación regular de combustible.

Ante este escenario, el sector propone habilitar la importación privada de diésel y gasolina, bajo precios internacionales, como una medida urgente para garantizar el suministro.

“Los privados pueden traer diésel (…) hay un precio internacional, tiene que someterse a eso”, indicaron.

La crisis ya genera preocupación por el impacto en contratos y distribución de productos, con miles de camiones detenidos en distintas regiones. Los transportistas advierten que, de no normalizarse el abastecimiento en los próximos días, se sumarán a una medida de presión a nivel nacional.

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