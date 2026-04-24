Ciclistas realizan caravana de protesta en Cochabamba tras denuncia de acoso en la ciclovía

Un grupo de ciclistas realizó una protesta en Cochabamba luego de la denuncia de una integrante que afirmó haber sido víctima de acoso sexual mientras circulaba por la ciclovía en la zona norte de la ciudad.

La afectada relató que el hecho ocurrió el pasado sábado, cuando un hombre la habría acosado mostrando sus partes íntimas, situación que generó temor e indignación en la comunidad ciclista.

Durante la movilización, una de las participantes expresó el rechazo colectivo al incidente. “Repudiamos lo que ha ocurrido con nuestra compañera cuando circulaba por la ciclovía. Un hombre la acosó mostrando sus partes íntimas, causando temor en ella y eso nos afecta a todas las que salimos a rodar todos los días”, señaló.

Los ciclistas también denunciaron condiciones de inseguridad en las vías destinadas al ciclismo urbano. Indicaron que existen deficiencias, principalmente en la iluminación. “A las seis de la mañana es oscuro y necesitamos que se mejore la iluminación, que haya guardias en distintos puntos para sentir seguridad”, manifestaron.

Asimismo, solicitaron la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la ciclovía y otras vías de la ciudad, con el objetivo de prevenir hechos similares y reforzar la seguridad de los usuarios.

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