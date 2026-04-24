Ayllón plantea pacto fiscal “50-50” y más apoyo para producción y turismo en Chuquisaca

El gobernador electo de Chuquisaca, Luis Ayllón, informó que propondrá al Gobierno nacional abrir el debate del pacto fiscal bajo un esquema “50-50”, con el objetivo de mejorar la distribución de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales.

“Lo que vamos principalmente a plantear es el inicio del debate del pacto fiscal con la fórmula 50-50, que sea lo más pronto posible”, afirmó, tras destacar el recibimiento que tuvo en La Paz.

Ayllón explicó que este planteamiento busca fortalecer el rol de gobernaciones y municipios, al considerar que son las instancias más cercanas a la población. En cuanto a los beneficios, indicó que la aplicación del modelo podría significar un incremento de aproximadamente Bs 600 millones para Chuquisaca a partir de 2027. Sin embargo, reconoció que no es una solución definitiva.

“No es la solución plena, pero ayuda a estabilizar. Estamos prácticamente en terapia intensiva y esto nos llevaría a una terapia intermedia”, graficó.

El gobernador también adelantó que planteará proyectos concretos para impulsar el desarrollo productivo, como el mejoramiento de carreteras y la adquisición de maquinaria para riego y acceso a agua potable.

En materia económica, Ayllón pidió mayor apoyo del Gobierno para abrir mercados internacionales a los productos chuquisaqueños, entre ellos sombreros, chocolates, orégano, amaranto, miel, maní y ají.

Asimismo, propuso fortalecer el turismo, integrando a Sucre en circuitos nacionales e internacionales, con conexiones hacia destinos como Uyuni, La Paz y Machu Picchu, además de habilitar vuelos internacionales.

Finalmente, señaló la necesidad de acceder a financiamiento externo para áreas clave como salud, educación, medio ambiente y tecnología, insistiendo en que el trabajo conjunto con el Gobierno será fundamental para la reactivación económica del departamento.

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