Loza participa en reunión con Paz y señala que el “50/50” debe analizarse de manera responsable

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, llegó este viernes a La Paz para participar en la reunión de gobernadores convocada por el presidente Rodrigo Paz en el Palacio de Gobierno, donde adelantó que planteará una agenda de programas para impulsar el desarrollo del departamento.

En medio de reacciones en la Plaza Murillo, Loza señaló que presentará al Ejecutivo proyectos “pequeños, medianos y grandes” que deberán ejecutarse en beneficio de Cochabamba.

“Vamos a plantear propuestas sin peleas ni sometimientos, solo con la decisión de trabajar por el pueblo”, afirmó.

El gobernador electo también expresó su preocupación por la situación del combustible, que calificó como “grave y gravísima”, y pidió al Gobierno asumir soluciones urgentes. “Ojalá tenga la capacidad de resolver este tema y otros problemas económicos y sociales”, manifestó.

Asimismo, indicó que la propuesta del “50/50” debe ser analizada de manera responsable y en función del bienestar del país.

Reacciones

A su llegada, Loza fue recibido en medio de gritos y reacciones, reflejando el clima de confrontación en el centro político del país.

La autoridad evitó referirse a temas políticos vinculados al expresidente Evo Morales y remarcó que su prioridad será la gestión para Cochabamba. Además, destacó que el departamento es el “corazón de Bolivia” y pidió mayor atención del Gobierno central.

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