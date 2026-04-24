“Es joven, tiene que aprender a leer su cuerpo": Flick tras la lesión de Yamal en el Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se refirió a la lesión de Lamine Yamal en la antesala del duelo ante Getafe CF y dejó un mensaje directo sobre el momento que atraviesa el joven futbolista.

El técnico alemán explicó que se trata de la primera lesión muscular en la carrera del extremo y remarcó que este episodio debe servirle como aprendizaje.

“Nunca había tenido una lesión muscular. Es muy joven y debe aprender a leer su cuerpo. Es una experiencia más para él”, sostuvo Flick en conferencia de prensa.

Según detalló, el futbolista sintió molestias tras una falta previa, pero decidió continuar en el campo e incluso ejecutar un penalti, una decisión que pudo haber agravado la situación.

“Notó algo, pero pensó que no era grave. A veces uno debe reconocer esas señales”, explicó el entrenador, dejando en claro la importancia de gestionar este tipo de situaciones.

El parte médico del club confirmó una lesión en el bíceps femoral, aunque sin precisar tiempos exactos de recuperación. Sin embargo, se estima que podría estar fuera entre un mes y un mes y medio, lo que lo dejaría fuera del cierre de temporada en LaLiga.

Pese a la baja, Flick transmitió tranquilidad respecto a su futuro inmediato y aseguró que el jugador llegará en condiciones al Mundial.

“Estará en el Mundial y volverá más fuerte”, afirmó.

Mientras tanto, el Barcelona deberá afrontar la recta final del campeonato sin una de sus principales figuras. Aun así, los números respaldan al equipo, que mantiene una ventaja considerable en la cima y buscará sostenerla en los seis partidos restantes.

“El equipo tiene calidad. Si falta uno, todos deben dar más”, concluyó Flick, confiando en que el grupo responderá ante la ausencia de Yamal.

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