¡Atención, jubilados! Este es el cronograma completo de pagos hasta fin de año

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó que el pago de pensiones correspondiente a abril estará disponible desde el 2 de mayo en todo el país. Sin embargo, el dato clave es otro: ya se conoce el cronograma completo de pagos hasta fin de año, lo que permitirá a jubilados y beneficiarios planificar con anticipación.

Los cobros podrán realizarse en más de 40 entidades financieras habilitadas, facilitando el acceso y evitando aglomeraciones en los puntos de pago.

Cronograma de pagos 2026

Según el calendario oficial, estas son las fechas previstas para el resto de la gestión:

Mayo: 1 de junio

Junio: 1 de julio

Julio: 1 de agosto

Agosto: 1 de septiembre

Septiembre: 1 de octubre

Octubre: 3 de noviembre

Noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre

Diciembre: 2 de enero de 2027

Este cronograma se enmarca en lo establecido por el Decreto Supremo N° 0822, que dispone que las pensiones deben abonarse dentro de los primeros días de cada mes, garantizando la continuidad del beneficio.

Claves para los beneficiarios

La difusión anticipada del calendario busca brindar mayor previsibilidad a los beneficiarios, especialmente en meses clave como diciembre, cuando se incluye el pago del aguinaldo.

Las autoridades recomendaron acudir a los puntos de pago de manera ordenada y evitar los primeros días de alta demanda, con el fin de reducir filas y tiempos de espera.

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