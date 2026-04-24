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¡Atención, jubilados! Este es el cronograma completo de pagos hasta fin de año

La Gestora Pública no solo confirmó el pago de abril, sino que difundió el cronograma completo de pensiones para el resto de 2026, permitiendo a los beneficiarios organizar sus cobros con anticipación.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 13:10

De mayo a diciembre: revisa cuándo cobrarás tu pensión este 2026. Foto archivo Gestora.
Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó que el pago de pensiones correspondiente a abril estará disponible desde el 2 de mayo en todo el país. Sin embargo, el dato clave es otro: ya se conoce el cronograma completo de pagos hasta fin de año, lo que permitirá a jubilados y beneficiarios planificar con anticipación.

Los cobros podrán realizarse en más de 40 entidades financieras habilitadas, facilitando el acceso y evitando aglomeraciones en los puntos de pago.

Cronograma de pagos 2026

Según el calendario oficial, estas son las fechas previstas para el resto de la gestión:

  • Mayo: 1 de junio

  • Junio: 1 de julio

  • Julio: 1 de agosto

  • Agosto: 1 de septiembre

  • Septiembre: 1 de octubre

  • Octubre: 3 de noviembre

  • Noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre

  • Diciembre: 2 de enero de 2027

Este cronograma se enmarca en lo establecido por el Decreto Supremo N° 0822, que dispone que las pensiones deben abonarse dentro de los primeros días de cada mes, garantizando la continuidad del beneficio.

Claves para los beneficiarios

La difusión anticipada del calendario busca brindar mayor previsibilidad a los beneficiarios, especialmente en meses clave como diciembre, cuando se incluye el pago del aguinaldo.

Las autoridades recomendaron acudir a los puntos de pago de manera ordenada y evitar los primeros días de alta demanda, con el fin de reducir filas y tiempos de espera.

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