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Policial

Ciudadano con antecedentes es entregado a la Policía de Brasil

El operativo fue ejecutado por INTERPOL en Santa Cruz, en coordinación con autoridades brasileñas, en el marco de cooperación policial internacional.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 12:25

Expulsan de Bolivia a extranjero con antecedentes internacionales. Foto Policía Boliviana.
Bolivia

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En un operativo realizado la mañana de este viernes, efectivos de la Dirección Departamental de Interpol en Santa Cruz ejecutaron la expulsión de un ciudadano extranjero identificado con las iniciales A.R. de Sosa, quien registraba antecedentes internacionales.

El individuo había sido previamente aprehendido tras confirmarse requerimientos en la República Federativa de Brasil, en el marco de los mecanismos de cooperación policial entre ambos países.

De acuerdo con el reporte oficial, la expulsión se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y la normativa vigente, garantizando el respeto a los procedimientos legales.

Posteriormente, el ciudadano fue entregado de manera formal a las autoridades de la Policía Federal de Brasil, fortaleciendo así la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y lucha contra el delito transnacional.

El caso se enmarca en las acciones conjuntas entre países para el control migratorio y la persecución de personas con antecedentes fuera de territorio nacional.

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