TEMAS DE HOY:
allanamiento ypfb Herido con arma blanca Abuso a menor

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Allanan oficinas de YPFB en Santa Cruz por presunta corrupción

El operativo se realiza en oficinas ubicadas en el tercer anillo de la doble vía a La Guardia, donde autoridades buscan documentación clave en el marco de la investigación. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/04/2026 9:50

Allanan instalaciones de YPFB en medio de investigación por conducta antieconómica. Foto: Daniel Roman

Escuchar esta nota

El Ministerio Público lleva adelante un allanamiento en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicadas en el tercer anillo de la doble vía a La Guardia.

El operativo se desarrolla en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación y compra de crudo a la empresa Trafigura, además de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Allanan instalaciones de YPFB en medio de investigación por conducta antieconómica. Foto: Daniel Roman

Hasta el lugar llegó personal de la unidad anticorrupción, junto a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes procedieron con el operativo para recolectar documentación y otros elementos que permitan esclarecer los hechos investigados.

El allanamiento aún se desarrolla y se prevé que, al finalizar, las autoridades brinden un informe oficial sobre los resultados y posibles acciones a seguir dentro del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD