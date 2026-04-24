Allanan oficinas de YPFB en Santa Cruz por presunta corrupción

El operativo se realiza en oficinas ubicadas en el tercer anillo de la doble vía a La Guardia, donde autoridades buscan documentación clave en el marco de la investigación.
24/04/2026 9:50
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El Ministerio Público lleva adelante un allanamiento en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicadas en el tercer anillo de la doble vía a La Guardia.
El operativo se desarrolla en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación y compra de crudo a la empresa Trafigura, además de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Hasta el lugar llegó personal de la unidad anticorrupción, junto a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes procedieron con el operativo para recolectar documentación y otros elementos que permitan esclarecer los hechos investigados.
El allanamiento aún se desarrolla y se prevé que, al finalizar, las autoridades brinden un informe oficial sobre los resultados y posibles acciones a seguir dentro del proceso.
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