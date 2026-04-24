¡Dura sanción! UEFA castiga a Prestianni por "conducta discriminatoria homofóbica" contra Vinicius

El escándalo tuvo consecuencias. La UEFA confirmó de manera oficial la sanción contra Gianluca Prestianni, quien fue suspendido por seis partidos tras su cruce con Vinícius Júnior en la Champions League.

El hecho ocurrió durante el partido entre Benfica y Real Madrid el pasado 17 de febrero, cuando el joven argentino fue acusado de emitir insultos contra el delantero brasileño.

Tras una investigación, el organismo determinó que se trató de una conducta discriminatoria de carácter homófobo, descartando que el insulto haya sido racista, como se especuló inicialmente. Según el fallo, el propio jugador reconoció haber utilizado un término ofensivo.

La sanción impuesta es de seis partidos, aunque tres de ellos quedarán en suspenso durante un periodo de dos años. Además, el futbolista ya cumplió uno de esos encuentros en la fase de playoffs.

Sin embargo, el impacto podría ser aún mayor. La UEFA solicitó a la FIFA que la sanción se extienda a nivel global, lo que implicaría que también deba cumplirla en competiciones internacionales.

Este escenario pone en riesgo su presencia con la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, especialmente de cara al Mundial 2026.

El caso vuelve a marcar la postura firme de la UEFA frente a cualquier tipo de discriminación en el fútbol, con sanciones cada vez más severas en busca de erradicar este tipo de conductas dentro y fuera del campo.

Mientras tanto, el entorno del jugador analiza la posibilidad de apelar el castigo, en un intento por reducir la sanción y mantenerse en competencia.

Mira la programación en Red Uno Play