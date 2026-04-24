Se volvió ícono cultural en Latinoamérica: Este es el perro "caramelo"

El llamado “perro caramelo”, ese can mestizo de pelaje amarillo que deambula por calles y plazas, ha dejado de ser visto únicamente como símbolo de abandono para transformarse en un verdadero ícono cultural en América Latina.

Presente en casi cualquier rincón —acostado en una acera, acompañando un puesto de comida o caminando sin rumbo fijo— este perro forma parte del paisaje cotidiano. En México suele ser conocido con nombres como “Güero”, “Solovino” o “Caramelo”, reflejando su cercanía con la gente.

Recientemente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México decidió reconocer al perro amarillo callejero como parte de los canes representativos del país, sumándose a razas nativas como el xoloitzcuintle, el chihuahua y el calupoh.

Sin embargo, este reconocimiento no es exclusivo. En Brasil, los conocidos “viralatas” —perros mestizos, generalmente marrones y callejeros— ya habían sido reivindicados como símbolo nacional en 2024. Incluso forman parte de la historia: uno de ellos, llamado Brutus, habría acompañado a tropas durante la guerra contra Paraguay en el siglo XIX.

El fenómeno ha cobrado fuerza en redes sociales, donde usuarios de distintos países comparten imágenes y relatos de estos perros, resaltando su resiliencia y nobleza.

Más allá de su origen, el “perro caramelo” se ha convertido en un símbolo que trasciende fronteras, recordando que el valor de un animal no está en su raza, sino en la compañía y el afecto que brinda en cada rincón del mundo.

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